03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
0-06'
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
17:00
03 Ocak
Wolves-West Ham United
18:00
03 Ocak
Genoa-Pisa
17:00
03 Ocak
Como-Udinese
1-046'
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
18:15
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
16:00
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
18:00
03 Ocak
Celtic-Rangers
0-04'

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak!

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan'dan gelen 18 milyon Euro'luk teklife sıcak bakıyor.

Sezon başında kadrosunda önemli değişiklikler yapan Fenerbahçe'de çok sayıda isim takımdan gönderildi.

 Sarı-lacivertlilerin yollarını ayırdığı isimlerden biri de Sofyan Amrabat olmuştu.

Fenerbahçe, Faslı orta saha oyuncusunu sezon başında Real Betis'e kiralamıştı. İspanyol ekibinin Amrabat'ın performansından memnun olduğu ve bonservisinin alınacağı iddia edilmişti.



Sofyan Amrabat transferiyle ilgili Real Betis'i üzen bir gelişme yaşandı.

İLK TEKLİFE RET, İKİNCİ TEKLİFE ONAY

Tecrübeli orta saha oyuncusu için Suudi Arabistan'dan 15 milyon Euro'luk teklif geldi. Yönetim, bunu kabul etmedi. Sonrasında Suudi ekibi teklifini 18 milyon Euro'ya yükseltti. Sarı-lacivertliler, bu teklife sıcak bakıyor.

Önümüzdeki günlerde Faslı yıldızın satışı gerçekleşebileceği öğrenildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
