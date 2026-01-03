Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak!

Sezon başında kadrosunda önemli değişiklikler yapan Fenerbahçe'de çok sayıda isim takımdan gönderildi.



Sarı-lacivertlilerin yollarını ayırdığı isimlerden biri de Sofyan Amrabat olmuştu.



Fenerbahçe, Faslı orta saha oyuncusunu sezon başında Real Betis'e kiralamıştı. İspanyol ekibinin Amrabat'ın performansından memnun olduğu ve bonservisinin alınacağı iddia edilmişti.

Sofyan Amrabat transferiyle ilgili Real Betis'i üzen bir gelişme yaşandı.Tecrübeli orta saha oyuncusu için Suudi Arabistan'dan 15 milyon Euro'luk teklif geldi. Yönetim, bunu kabul etmedi. Sonrasında Suudi ekibi teklifini 18 milyon Euro'ya yükseltti. Sarı-lacivertliler, bu teklife sıcak bakıyor.Önümüzdeki günlerde Faslı yıldızın satışı gerçekleşebileceği öğrenildi.