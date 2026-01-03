Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve ligde toplamda 6 maça çıkan Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın ismi Polonya ekiplerinden Legia Varşova ve Lech Poznan ile anılıyordu. Tecrübeli file bekçisinin geleceği belirsizken sürpriz bir gelişme yaşandı.
UEFA Konferans Ligi'nin ilk etabını 12'nci sırada tamamlayan ve ligin ilk devresinde sıralamada 6'ncı olan Samsunspor, kalesini güçlendirmek için milli eldiven için Fenerbahçe'ye resmi teklif gönderdi.
İrfan Can Eğribayat'ın ismi diğer Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa ile de anılıyor.
İrfan Can Eğribayat'a Süper Lig'den sürpriz talip!
Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan İrfan Can Eğribayat için Samsunspor'dan resmi teklif geldi.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve ligde toplamda 6 maça çıkan Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın ismi Polonya ekiplerinden Legia Varşova ve Lech Poznan ile anılıyordu. Tecrübeli file bekçisinin geleceği belirsizken sürpriz bir gelişme yaşandı.
