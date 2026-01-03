Beşiktaş'ta Jorgensen için İstanbul randevusu!

Beşiktaş kaleci transferinde mutlu sona ulaşmak için gün sayıyor.
Chelsea'nin genç kalecisi Filip Jorgensen'in menajeri kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.
Siyah beyazlı yönetim İngiliz kulübüyle aradaki pürüzleri gidererek transferi en kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.
PERFORMANSI
Chelsea'ye geçtiğimiz sezon Villarreal'den 24.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Jorgensen, bu sezon 4 maçta süre aldı. 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Danimarkalının Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2031 tarihinde sona eriyor.
