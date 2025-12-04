Lionel Messi: 'Dünya Kupası'nda her detay önemli'

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk unvanını koruma ihtimalini değerlendirdi.Messi, takımın kalitesine güvendiğini belirterek,dedi.Tecrübeli yıldız, turnuva formatının zorluklarına dikkat çekti:Dünya Kupası'nı kazanmanın farklı bir baskısı olduğunu ifade eden Messi, Arjantin'in mevcut jenerasyonuna güvendiğini söyledi:Messi son olarak, 2022'de gelen şampiyonluğun takımdaki baskıyı azalttığını ancak bunun hiçbir garanti oluşturmadığını vurguladı:Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmak için sahneye çıkacak.