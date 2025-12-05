04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-1
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
0-5
04 Aralık
M. United-West Ham United
1-074'
04 Aralık
Cartagena-Valencia
1-071'

Türkiye Kupası'nda kura heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, yapılacak.

calendar 05 Aralık 2025 00:02 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 00:06
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kupası'nda kura heyecanı!
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında rakiplerini eleyen 19 takım gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Kupası grup aşaması torbaları belli oldu. Kupada toplam 24 takımın katılacağı grup müsabakalarının kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ


Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar aşağıda belirtilmiş fikstüre göre kendi torbası ve diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.

1. TORBA

- Galatasaray
- Fenerbahçe
- Samsunspor
- Beşiktaş
- Başakşehir
- Eyüpspor

2. TORBA

- Trabzonspor
- Rizespor
- Konyaspor
- Alanyaspor
- Gaziantep FK
- Antalyaspor

3. TORBA

- Kocaelispor
- Gençlerbirliği
- Karagümrük
- Bodrumspor
- İstanbulspor
- Erzurumspor

4. TORBA

- Boluspor
- Iğdır FK
- Keçiörengücü
- Beyoğlu Yeniçarşı FK
- Fethiyespor
- Aliağa FK

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
