Courtois: "Biz makine değiliz, insanız"

Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, Athletic Bilbao maçında taraftarlara 3 işareti yapan takım arkadaşı Vinicius Junior'a Barcelona'dan Ronald Araujo örneği ile destek verdi.

04 Aralık 2025 16:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, takım arkadaşı Vinicius Junior ile ilgili konuştu.

Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, 3-0 kazanılan Athletic Bilbao deplasmanında rakip tribünler ile diyalog yaşadı ve tribünlere eliyle 3 işareti gösterdi.

Courtois, Vinicius'un takım arkadaşına destek verdi. Belçikalı file bekçisi, "Biz insanız! Chelsea maçından sonra Araujo'uya ne olduğunu, sosyal medyadan maruz kaldığı tacizi düşünün... Her şey orada başladı. Sonra bir oyuncunun neden zihinsel olarak rahatsız olduğunu merak ediyoruz!" dedi.


Sözlerine devam eden Courtois, "Vinicius sakin davrandı ama bir yere kadar! Dostça rekabeti seviyorum çünkü iyi bir atmosfer yaratıyor ama biraz saygı da olmalı." dedi.

FUTBOLA ARA KARARI

Barcelona forması giyen Ronald Araujo, mental sorunlar nedeniyle futbola kısa bir süre ara verme kararı aldı. Barcelona da Araujo'nun bu talebini kabul etti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
