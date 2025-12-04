Courtois: 'Biz makine değiliz, insanız'

Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, takım arkadaşı Vinicius Junior ile ilgili konuştu.
Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, 3-0 kazanılan Athletic Bilbao deplasmanında rakip tribünler ile diyalog yaşadı ve tribünlere eliyle 3 işareti gösterdi.
Courtois, Vinicius'un takım arkadaşına destek verdi. Belçikalı file bekçisi, "Biz insanız! Chelsea maçından sonra Araujo'uya ne olduğunu, sosyal medyadan maruz kaldığı tacizi düşünün... Her şey orada başladı. Sonra bir oyuncunun neden zihinsel olarak rahatsız olduğunu merak ediyoruz!" dedi.
Sözlerine devam eden Courtois, "Vinicius sakin davrandı ama bir yere kadar! Dostça rekabeti seviyorum çünkü iyi bir atmosfer yaratıyor ama biraz saygı da olmalı." dedi.
FUTBOLA ARA KARARI
Barcelona forması giyen Ronald Araujo, mental sorunlar nedeniyle futbola kısa bir süre ara verme kararı aldı. Barcelona da Araujo'nun bu talebini kabul etti.
