Courtois: 'Biz makine değiliz, insanız'

Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, takım arkadaşı Vinicius Junior ile ilgili konuştu.Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, 3-0 kazanılan Athletic Bilbao deplasmanında rakip tribünler ile diyalog yaşadı ve tribünlere eliyle 3 işareti gösterdi.Courtois, Vinicius'un takım arkadaşına destek verdi. Belçikalı file bekçisi,z!" dedi.Sözlerine devam eden Courtois, "dedi.Barcelona forması giyen Ronald Araujo, mental sorunlar nedeniyle futbola kısa bir süre ara verme kararı aldı. Barcelona da Araujo'nun bu talebini kabul etti.