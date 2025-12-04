🇹🇷Eintracht Frankfurt'ta sakatlığını atlatan milli futbolcu Can Uzun, antrenmanlara başladı. pic.twitter.com/DqNB9dl4Jq



— Sporx (@sporx) December 4, 2025

Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun sevinci yaşanıyor.Kasım ayında oynanan Heidenheim maçında sakatlanan ve yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan milli futbolcu, takımla antrenmanlara geri döndü.Sakatlığı sonrası yaklaşık bir aydır forma giyemeyen 20 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Eintracht Frankfurt forması altında çıktığı 14 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.