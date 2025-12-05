04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-1
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
0-5
04 Aralık
M. United-West Ham United
1-074'
04 Aralık
Cartagena-Valencia
1-071'

Zalgiris, sahasında Maccabi Tel Aviv'e farklı skorla mağlup!

EuroLeague'in 14. hafta maçında Zalgiris, sahasında Maccabi Tel Aviv'e 83-65 mağlup oldu.

calendar 05 Aralık 2025 00:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Zalgiris, sahasında Maccabi Tel Aviv'e farklı skorla mağlup!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague'in 14. hafta maçında Zalgiris ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi.

Zalgirio Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Maccabi Tel Aviv, 83-65'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Zalgiris, EuroLeague'de 6. mağlubiyetini aldı.

EuroLeague'in bir sonraki maçında Zalgiris, Paris Basket deplasmanına gidece. Maccabi Tel Aviv, ASVEL'i konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.