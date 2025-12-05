Zalgiris, sahasında Maccabi Tel Aviv'e farklı skorla mağlup!

EuroLeague'in 14. hafta maçında Zalgiris ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi.
Zalgirio Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Maccabi Tel Aviv, 83-65'lik skorla kazandı.
Bu sonucun ardından Zalgiris, EuroLeague'de 6. mağlubiyetini aldı.
EuroLeague'in bir sonraki maçında Zalgiris, Paris Basket deplasmanına gidece. Maccabi Tel Aviv, ASVEL'i konuk edecek.
