04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Iğdır FK, kupada son nefeste turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Iğdır FK, sahasında 3. Lig takımlarından Orduspor 1967'yi 3-2 mağlup etti ve gruplara kaldı.

calendar 04 Aralık 2025 17:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Iğdır FK ile 3. Lig takımlarından Orduspor 1967 karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK, 3-2'lik skorla kazandı ve gruplara kaldı.

Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri, 35'te Özder Özcan, 84. dakikada penaltıdan Fode Koita ve 89. dakikada penaltıdan Gianni Bruno kaydetti.

Orduspor 1967'nin gollerini ise 8. dakikada Erdem Onur Beytaş ile 41. dakikada Osman Arslantaş attı.

Bu sonucun ardından Iğdır FK, kupada tur atladı ve gruplara kaldı. Orduspor 1967, kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
