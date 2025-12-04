Iğdır FK, kupada son nefeste turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Iğdır FK ile 3. Lig takımlarından Orduspor 1967 karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK, 3-2'lik skorla kazandı ve gruplara kaldı.



Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri, 35'te Özder Özcan, 84. dakikada penaltıdan Fode Koita ve 89. dakikada penaltıdan Gianni Bruno kaydetti.



Orduspor 1967'nin gollerini ise 8. dakikada Erdem Onur Beytaş ile 41. dakikada Osman Arslantaş attı.



Bu sonucun ardından Iğdır FK, kupada tur atladı ve gruplara kaldı. Orduspor 1967, kupaya veda etti.



Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.



