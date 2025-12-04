Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Alanyaspor, deplasmanda 1. Lig takımlarından Çorum FK'ye konuk oldu.Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor, 5-0 kazandı ve gruplara kaldı.Karşılaşmada Alanyaspor'un gollerini 3. dakikadaile 10, 33, ve 85. dakikalardakaydetti.3. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ogundu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.10. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mounie, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-2.33. dakikada Baran Moğultay'ın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında Mounie kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-3.38. dakikada İbrahim Kaya'nın sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında Mounie kafa vuruşuyla topu filelere attı: 0-4.85. dakikada Güven Yalçın'ın sağdan yaptığı ortada, kale sahasında Mounie uygun durumda buluştuğu topu ağlara gönderdi: 0-5.Stat: Çorum ŞehirHakemler: Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Haydar AvcıArca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç (Dk. 82 Mehmet Emin Sapancı), Atakan Can (Dk. 59 Berat Vural), Muhammet Emin Zorlu, Cemali Sertel, Taha İbrahim Rençber, Semih Akyıldız, Yusuf Güzel, Çınar Neşe (Dk. 59 Poyraz Başcan), Yiğit Kaya, Emir Alp Özçelik (Dk. 77 Yiğit Kaplan), Çınar Temir (Dk. 59 Doruk Üzüm)Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Lima (Dk. 46 Semih Doğanay), Fatih Aksoy (Dk. 46 Batuhan Yavuz), Ümit Akdağ (Dk. 30 Yusuf Can Karademir), Makouta (Dk. 46 Hüseyin Şen), Efecan Karaca, İbrahim Kaya, Baran Moğultay, Mounie, Güven Yalçın, Ogundu (Dk. 69 Maestro)Goller: Dk. 3 Ogundu, Dk. 10, 33, 38 ve 85 Mounie (Corendon Alanyaspor)