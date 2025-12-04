04 Aralık
Mounie hat-trick yaptı; Alanyaspor turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Alanyaspor, deplasmanda 1. Lig takımlarından Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti ve gruplara kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Alanyaspor, deplasmanda 1. Lig takımlarından Çorum FK'ye konuk oldu.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor, 5-0 kazandı ve gruplara kaldı.

MOUNIE'DEN HAT-TRICK

Karşılaşmada Alanyaspor'un gollerini 3. dakikada Uchenna Ogundu ile 10, 33, ve 85. dakikalarda Steve Mounie kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ogundu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

10. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mounie, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-2.


33. dakikada Baran Moğultay'ın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında Mounie kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-3.

38. dakikada İbrahim Kaya'nın sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında Mounie kafa vuruşuyla topu filelere attı: 0-4.

85. dakikada Güven Yalçın'ın sağdan yaptığı ortada, kale sahasında Mounie uygun durumda buluştuğu topu ağlara gönderdi: 0-5.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Haydar Avcı

Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç (Dk. 82 Mehmet Emin Sapancı), Atakan Can (Dk. 59 Berat Vural), Muhammet Emin Zorlu, Cemali Sertel, Taha İbrahim Rençber, Semih Akyıldız, Yusuf Güzel, Çınar Neşe (Dk. 59 Poyraz Başcan), Yiğit Kaya, Emir Alp Özçelik (Dk. 77 Yiğit Kaplan), Çınar Temir (Dk. 59 Doruk Üzüm)

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Lima (Dk. 46 Semih Doğanay), Fatih Aksoy (Dk. 46 Batuhan Yavuz), Ümit Akdağ (Dk. 30 Yusuf Can Karademir), Makouta (Dk. 46 Hüseyin Şen), Efecan Karaca, İbrahim Kaya, Baran Moğultay, Mounie, Güven Yalçın, Ogundu (Dk. 69 Maestro)

Goller: Dk. 3 Ogundu, Dk. 10, 33, 38 ve 85 Mounie (Corendon Alanyaspor)

