04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-1
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
0-5
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta kayıplara karıştı!

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu 9. hafta maçında konuk ettiği Litvanya ekibi Neptunas'a 100-85 mağlup oldu.

calendar 04 Aralık 2025 22:37 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 22:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta kayıplara karıştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu 9. hafta maçında konuk ettiği Litvanya ekibi Neptunas'a 100-85 yenildi. 

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Konuk takım ise dördüncü galibiyetini elde etti.

Bahçeşehir Koleji, organizasyondaki bir sonraki maçında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca ekibiyle sahasında karşı karşıya gelecek.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Jakub Zamojski (Polonya), Robert Vyklicky (Çekya), Gentian Cici (Arnavutluk)

Bahçeşehir Koleji: Flynn 10, Mitchell 7, Hale 10, Cavanaugh 11, Williams 6, Koprivica 13, Ponitka 13, İsmet Akpınar 3, Kenan Sipahi 12

Neptunas: Kozys 10, Lomazs 15, Velicka 18, Waterman 16, Mockevicius 8, Cleary 7, Kneizys, Girdziunas 14, Majauskas 7, Macijauskas, Berucka 5

1. Periyot: 18-32

Devre: 36-52

3. Periyot: 54-83

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.