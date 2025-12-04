04 Aralık
Van Dijk'ten Florian Wirtz'e destek!

Van Dijk, Liverpool'da henüz gol ya da asist üretemeyen Wirtz'e destek vererek "Zamana ihtiyacı var, rakamlara takılmasın; o dünya çapında bir oyuncu" dedi.

calendar 04 Aralık 2025 18:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Van Dijk'ten Florian Wirtz'e destek!
Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Florian Wirtz'in Premier League'de gol ya da asist üretememesinin genç yıldızın moralini bozmaması gerektiğini söyledi.

Liverpool'un yaz transfer döneminde 116 milyon sterline kadrosuna kattığı Wirtz, Sunderland karşısında 81. dakikada attığı golün Nordi Mukiele'ye yazılmasıyla ilk Liverpool golüne henüz ulaşamadı. Böylece 22 yaşındaki Alman oyuncu, ligde çıktığı 13 maçta gol veya asist üretememiş oldu.

"ZAMANA İHTİYACI VAR"



Virgil van Dijk, Wirtz için, "Bizim gibi bir kulübün onu transfer etmesinin çok net bir nedeni var: O, benim gözümde olağanüstü ve dünya çapında bir oyuncu. Daha da iyi olacak ama bunun biraz zamana ihtiyacı var." dedi.

"RAKAMLARA TAKILMA DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCUSUN"

Wirtz'in baskıya kapılmaması gerektiğini vurgulayan Hollandalı stoper, "Sakin kalmalı. Ne çok havaya girmeli ne de moral olarak çöküp dibe inmeli. Dış dünyanın iyi ya da kötü yorumlarına kapılmasın, rakam oyununa da takılmasın." ifadelerini kullandı.

"İŞ SADECE RAKAMLARDAN İBARET DEĞİL"

Modern futbolda performansın sadece sayılarla değerlendirilmesine karşı çıkan Van Dijk, "Artık herkes gol attın mı, asist yaptın mı, kaç maç gol yemedin buna bakıyor. Ama iş sadece rakamlardan ibaret değil. Sahada takıma yaptığın katkı da çok önemli ve bu her zaman istatistiklerde görünmez." dedi.

Tecrübeli savunmacı, Wirtz'in Sunderland maçında eşitlik golüne katkı verdiğini ve genel performansının yükselişte olduğunu söyledi: 

"Golde katkısı vardı ama bunun dışında da birçok iyi şey yaptı. West Ham maçında da öyleydi."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
