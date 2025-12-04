Van Dijk'ten Florian Wirtz'e destek!

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Florian Wirtz'in Premier League'de gol ya da asist üretememesinin genç yıldızın moralini bozmaması gerektiğini söyledi.



Liverpool'un yaz transfer döneminde 116 milyon sterline kadrosuna kattığı Wirtz, Sunderland karşısında 81. dakikada attığı golün Nordi Mukiele'ye yazılmasıyla ilk Liverpool golüne henüz ulaşamadı. Böylece 22 yaşındaki Alman oyuncu, ligde çıktığı 13 maçta gol veya asist üretememiş oldu.



"ZAMANA İHTİYACI VAR"

Virgil van Dijk, Wirtz için,dedi.Wirtz'in baskıya kapılmaması gerektiğini vurgulayan Hollandalı stoper,ifadelerini kullandı.Modern futbolda performansın sadece sayılarla değerlendirilmesine karşı çıkan Van Dijk,dedi.Tecrübeli savunmacı, Wirtz'in Sunderland maçında eşitlik golüne katkı verdiğini ve genel performansının yükselişte olduğunu söyledi: