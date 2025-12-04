Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki turnuvaya 49 ilden 139 takım, 412'si kadın olmak üzere 839 sporcu katıldı.Şampiyonanın ilk gününde klasik yay takım final atışları gerçekleştirildi. Erkeklerde İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü birinci olurken, kadınlarda Samsun Okçuluk Spor Kulübü altın madalyayı kazandı. Klasik yay 21 yaş altı erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü, kadınlarda ise Vedat Erbay Spor Kulübü birinciliği elde etti.Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine, şampiyonayı rekor sayıda sporcu katılımıyla Samsun'da gerçekleştirdiklerini söyledi.Turnuvaya 839 sporcunun mücadele ettiğini anlatan Topaloğlu,dedi.Abdullah Topaloğlu, milli sporcuları uluslararası yarışmalara hazırladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:Türkiye'de her yıl 12 bin civarında sporcunun okçuluk lisansı aldığını anlatan Topaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:Samsun'da 4 gün sürecek turnuvanın ikinci gününde yalın yay atışları yapılacak.