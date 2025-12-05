Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United, sahasında West Ham'ı konuk etti. Old Trafford'da oynanan mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Karşılaşmada Manchester United'ın golünü 58. dakikada Diogo Dalot kaydetti. West Ham'ın golünü 83. dakikada Soungoutou Magassa kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester United, 22 puanla haftayı 8. sırada kapadı. West Ham ise 12 puanla 18. sırada yer aldı.
Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, galibiyeti bulunmayan Wolverhampton'a konuk olacak. West Ham, Brighton deplasmanında mücadele edecek.
