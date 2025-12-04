Luis Enrique'den antrenman sahasına dev taktik ekranı!

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'in, antrenman sahasında uyguladığı yöntem dikkat çekti.
Son antrenmanda çekilen bir fotoğraf karesinde teknik direktör Luis Enrique'nin antrenman sahasına kurdurduğu dev taktik ekranı sosyal medyada gündem oldu.
Başarılı teknik adamın bu yaklaşımı sosyal medyada beğeni topladı.
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin antrenman sahasına kurdurduğu dev taktik ekranı 👀 pic.twitter.com/OxJnxs1j1V
— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) December 4, 2025