Marcelo'dan Jose Mourinho itirafı!

Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo, katıldığı programda İspanyol devinde birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile ilgili bir itirafta bulundu.



Jose Mourinho ile Real Madrid'de yaşadığı bir anıyı anlatan Marcelo, Portekizli teknik adamdan çok şey öğrendiğini söyledi.



Marcelo, "Bir maçta gerçekten çok iyi oynadım. Jose yanıma geldi ve, "Sen en iyisin, harikasın, bir numarasın." dedi. Eve gittim ve Mourinho'nun bu sözleri beni çok mutlu etti. Bir sonraki maçta çok kötü bir performans sergiledim. Mourinho, bu kez, "Sen kötüsün, ne yapıyorsun?" dedi. (Gülerek) Bana bunu söylediğinde çok hoşuma gitti çünkü ondan şey öğrendim." diye konuştu.



