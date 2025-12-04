04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Marcelo'dan Jose Mourinho itirafı!

Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo, İspanyol devinde birlikte çalıştığı Jose Mourinho'dan çok şey öğrendiğini söyledi.

04 Aralık 2025 16:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago

Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo, katıldığı programda İspanyol devinde birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile ilgili bir itirafta bulundu.

Jose Mourinho ile Real Madrid'de yaşadığı bir anıyı anlatan Marcelo, Portekizli teknik adamdan çok şey öğrendiğini söyledi.

Marcelo, "Bir maçta gerçekten çok iyi oynadım. Jose yanıma geldi ve, "Sen en iyisin, harikasın, bir numarasın." dedi. Eve gittim ve Mourinho'nun bu sözleri beni çok mutlu etti. Bir sonraki maçta çok kötü bir performans sergiledim. Mourinho, bu kez, "Sen kötüsün, ne yapıyorsun?" dedi. (Gülerek) Bana bunu söylediğinde çok hoşuma gitti çünkü ondan şey öğrendim." diye konuştu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
