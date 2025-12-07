Verona, sezonun ilk galibiyetini aldı

İtalya Serie A 14. hafta maçında Verona sahasında Atalanta'yı ağırladı.
Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi 3-1 kazandı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Verona'ya galibiyeti getiren golleri Rafik Belghali, Giovane ve Antoine Bernede kaydetti. Atalanta'nın tek golünü penaltıdan Gianluca Scamacca kaydetti.
Verona'da Galatsaray'dan kiralanan Victor Nelsson ve Beşiktaş'tan kiralanan Al-Musrati maçın tamamında sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Verona 9 puana yükselirken, Atalanta 16 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Verona deplasmanda Fiorentina'yı ağırlayacak. Atalanta ise Cagliari'yi konuk edecek.