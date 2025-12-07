Ertan Torunoğulları: 'Biz şampiyon olacağız'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında kritik 2 puan bıraktı.
Mücadelenin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Beyaz TV'ye kısa ve dikkat çekici bir açıklama yaptı.
"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ!"
"Dün yaşananlardan sonra (Galatasaray-Samsunspor) futbolcuların motive olması biraz zor oldu mu?" sorusu üzerine Torunoğulları, "Hiçbir sorun, sıkıntı yok. Biz şampiyon olacağız!" ifadelrini kullandı.
