02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Demir Ege Tıknaz için yeniden Portekiz ihtimali!

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz için ayrılık ihtimali gündeme geldi. 21 yaşındaki futbolcu ile Rio Ave ve Braga ilgileniyor.

calendar 02 Ocak 2026 09:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Demir Ege Tıknaz için yeniden Portekiz ihtimali!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz için iki hafta önce Kasımpaşa'dan gelen kiralama teklifine "Olur" yanıtı verilse de son iki maçlık performansıyla Demir Ege Tıknaz'ın önüne geçti ve geçici transferinden vazgeçildi.

YENİDEN PORTEKİZ İHTİMALİ

Demir Ege ise gelişimi için daha fazla forma giymek istiyor ancak Beşiktaş'ta önü açık değil. Portekiz'den Rio Ave bir kez daha kendisini satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor.

Aynı şekilde Braga'nın da oyuncuya ilgisi bulunurken birkaç kulüp daha yılbaşından sonra Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan 21 yaşındaki genç oyuncu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.