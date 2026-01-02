Demir Ege Tıknaz için yeniden Portekiz ihtimali!

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz için iki hafta önce Kasımpaşa'dan gelen kiralama teklifine "Olur" yanıtı verilse de son iki maçlık performansıyla Demir Ege Tıknaz'ın önüne geçti ve geçici transferinden vazgeçildi.
YENİDEN PORTEKİZ İHTİMALİ
Demir Ege ise gelişimi için daha fazla forma giymek istiyor ancak Beşiktaş'ta önü açık değil. Portekiz'den Rio Ave bir kez daha kendisini satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor.
Aynı şekilde Braga'nın da oyuncuya ilgisi bulunurken birkaç kulüp daha yılbaşından sonra Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan 21 yaşındaki genç oyuncu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
