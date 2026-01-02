Galatasaray yönetiminden Erden Timur'a ziyaret

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Genel Sekreter Eray Yazgan ve teknik direktör Okan Buruk, Metris Cezaevi'ne giderek Erden Timur'u ziyaret etti.
Edinilen bilgiye göre Başkan Özbek, Erden Timur ile yaklaşık bir saat görüştü.
Galatasaray yönetiminden başka isimlerin de önümüzdeki günlerde Timur'u ziyaret edeceği öğrenildi.
