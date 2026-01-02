02 Ocak
Rayo Vallecano-Getafe
23:00
02 Ocak
Cagliari-AC Milan
22:45
02 Ocak
Toulouse-Lens
22:45
02 Ocak
Gil Vicente-Sporting CP
21:45
02 Ocak
V. Guimaraes-Nacional
23:45

Galatasaray yönetiminden Erden Timur'a ziyaret

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kulüp yöneticileri, Metris Cezaevi'nde Erden Timur'u ziyaret ederek yaklaşık bir saatlik görüşme yaptı.

calendar 01 Ocak 2026 23:49 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 12:10
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Galatasaray yönetiminden Erden Timur'a ziyaret
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Genel Sekreter Eray Yazgan ve teknik direktör Okan Buruk, Metris Cezaevi'ne giderek Erden Timur'u ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre Başkan Özbek, Erden Timur ile yaklaşık bir saat görüştü.

Galatasaray yönetiminden başka isimlerin de önümüzdeki günlerde Timur'u ziyaret edeceği öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
