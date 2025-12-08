08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
0-08'
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Zafer Görgen: "Beşiktaş'ın zayıf yönlerine iyi çalıştık"

Gaziantep FK'de Myenty Abena ve Zafer Görgen, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

08 Aralık 2025 22:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK'de Myenty Abena ve Zafer Görgen, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

ABENA: "SKORU KORUMALIYDIK"

Maç sonunda konuşan Myenty Abena, kaçan galibiyete dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 



"Bugün öğrenmemiz, çıkarmamız gereken ders, o skoru korumaktı. Çünkü burada skoru korumak kolay değil."

ZAFER GÖRGEN: "KALECİ HATA YAPARSA TELAFİSİ YOK"

Beşiktaş karşısında 11 kurtarış yaparak kariyer rekoru kıran kaleci Zafer Görgen, hem maç performansını hem de kaleciliğin zorluklarını anlattı.

Zafer Görgen, hataların futbolun bir parçası olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Futbol bir hata oyunu, herkes hata yapabilir. Ama farklı olan şey, bir kaleci hata yaparsa telafisi olmuyor. Her hatadan ders çıkarmaya çalışıyoruz. Hata yaptıktan sonra, sıfırdan başlamak zorundayım. 90 dakika bir maç oynuyoruz. Ne getireceğini bugün gördüğümüz gibi bilemiyoruz."

"İKİ TAKIMIN DA AYAĞINA SAĞLIK"

Maçın genel değerlendirmesini de yapan genç kaleci, Beşiktaş'a karşı iki kez öne geçmelerine rağmen skoru koruyamamalarının üzücü olduğunu belirtti: 

"İki takımın da ayağına sağlık. Güzel bir mücadele izlettik. Bugün burada iki sefer öne geçip berabere kalmak bir anlamda bizim için kötü oldu. Camiamız, hocamız, yönetimimiz ve taraftarımız bir olarak karakter gösterdik."

"BEŞİKTAŞ'IN ZAYIF YÖNLERİNE İYİ ÇALIŞTIK"

Son olarak Beşiktaş'a karşı hazırlıklarını da hatırlattı:

"Biz futbol oynamaya çalışan bir takımız, kaliteli ayaklarımız ve kaliteli bir hocamız var. Beşiktaş'ın zayıf yönlerine iyi çalıştık. Bazılarını gerçekleştirdik, bazılarını gerçekleştiremedik."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
