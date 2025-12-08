08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
1-374'
08 Aralık
Osasuna-Levante
2-073'
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
2-384'
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
0-0DA

Beşiktaş, evinde galibiyete hasret!

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında oynadığı son dört karşılaşmadan galibiyet alamadı.

08 Aralık 2025 23:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, evinde galibiyete hasret!
Beşiktaş, kendi evinde oynadığı lig maçlarında galibiyeti unuttu.

Bu sezon Tüpraş Stadı'nda 7. maçında Gaziantep FK'yi konuk eden siyah-beyazlı ekip ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor ile oynadığı maçları kazanarak hanesine 9 puan yazdırdıktan sonra bir daha galibiyet yüzü göremedi.

Dolmabahçe'de galibiyet sevincini unutan siyah-beyazlılar daha sonra ev sahibi olduğu maçlarda Gençlerbirliği'ne 2-1, Fenerbahçe'ye 3-2 yenilirken Samsunspor ile 1-1 ve Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak son 4 iç saha maçında galip gelemedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
