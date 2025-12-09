08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
1-4
08 Aralık
Osasuna-Levante
2-0
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
2-3
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
0-0

Milan, geriye düştüğü maçta Torino'yu devirdi!

İtalya Serie A'nın 14. hafta maçında Milan, Torino deplasmanında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.

calendar 09 Aralık 2025 00:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 14. hafta maçında Milan, Torino'ya konuk oldu.

Olimpico Grande Torino Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, konuk ekip Milan, 3-2'lik skorla kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Adrien Rabiot ile 67 ve 77. dakikalarda Christian Pulusic kaydetti.

Torino'nun gollerini ise, 10.dakikada penaltıdan Nikola Vlasic ile 17. dakikada Duvan Zapata attı.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Milan, ligde yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Marco Baroni yönetimindeki Torino'nun ligde galibiyet hasreti ise, 6 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Milan, puanını 31'e yükselterek haftayı liderlik koltuğunda kapattı. Torino, 14 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Milan, Sassuolo'yu ağırlayacak. Torino, Cremonese'yi konuk edecek.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
