Tammy Abraham 2 maç sonra gol attı!

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, 2 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı.
Ligde son golünü deplasmanda Antalyaspor'a atan Abraham, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında rakip fileleri havalandırdı.
Oyuna ikinci yarıda dahil olan Beşiktaşlı futbolcu, 70. dakikada Cerny'nin kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı kafayla ağlara göndererek bu sezon tüm kulvarlardaki 11. golünü kaydetti.
