08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
1-374'
08 Aralık
Osasuna-Levante
2-073'
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
2-384'
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
0-0DA

Tammy Abraham 2 maç sonra gol attı!

Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, Gaziantep FK karşısında attığı golle 2 maçlık suskunluğunu bozup sezon genelinde 11 gole ulaştı.

calendar 08 Aralık 2025 23:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, 2 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı.

Ligde son golünü deplasmanda Antalyaspor'a atan Abraham, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında rakip fileleri havalandırdı.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Beşiktaşlı futbolcu, 70. dakikada Cerny'nin kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı kafayla ağlara göndererek bu sezon tüm kulvarlardaki 11. golünü kaydetti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
