Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 4 maçtır yenemiyor!

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile ligde oynadığı son 4 maçı kazanamadı.
Ligde 2023-24 sezonunun ikinci devresinde 2-0 yenildiği rakibiyle geçen sezonun ilk yarısında 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda İstanbul'da oynanan maçı da 2-1 kaybetti.
Bu akşam da kırmızı-siyahlı rakibi karşısında galibiyet elde edemeyen Beşiktaş galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
