08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
1-374'
08 Aralık
Osasuna-Levante
2-073'
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
2-384'
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
0-0DA

Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 4 maçtır yenemiyor!

Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de oynadığı son dört karşılaşmayı kazanamadı.

calendar 08 Aralık 2025 23:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 4 maçtır yenemiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile ligde oynadığı son 4 maçı kazanamadı.

Ligde 2023-24 sezonunun ikinci devresinde 2-0 yenildiği rakibiyle geçen sezonun ilk yarısında 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda İstanbul'da oynanan maçı da 2-1 kaybetti.

Bu akşam da kırmızı-siyahlı rakibi karşısında galibiyet elde edemeyen Beşiktaş galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.