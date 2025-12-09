08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
1-374'
08 Aralık
Osasuna-Levante
2-073'
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
2-384'
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
0-0DA

Erol Bulut'tan Galatasaray açıklaması!

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor beraberliği sonrası konuştu.

calendar 09 Aralık 2025 00:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erol Bulut'tan Galatasaray açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maçın ortada geçtiğini belirterek, "Ben takımım adına mutluyum, iyi bir mücadele gösterdik, iyi karşılık verdik." dedi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmada iki takım adına iyi mücadele olduğunu söyledi.

Maçta eksiğin sadece gol olduğunu belirten Bulut, "Rakibimizin nasıl bir iki pozisyonu varsa, aynı şekilde bizim de pozisyonlarımız vardı. İki takım da değerlendiremedi. Ortada geçen bir müsabaka oldu. Ben takımım adına mutluyum, iyi bir mücadele gösterdik, iyi karşılık verdik." dedi.


Bulut, zor dönemden geçtiklerini dile getirerek deplasmanda alınan her puanın altın değerinde olduğunu ifade etti.

Takımı adına mutluluğunu dile getiren Bulut, "Bugün bu maçı unutacağız, yarın önümüzdeki Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüreceğiz. Hafta sonu zor bir maç bizi bekliyor. Büyük maçlar her zaman farklı seyrediyor. Konsantrasyon, şehrin konsantrasyonu. Taraftarımız, futbolcularımız, biz olalım… Hazırlıklarımızı Galatasaray'a yönelik bu hafta içerisinde yapacağız. İnşallah bizim adımıza hafta sonu güzel bir maç olacak." diye konuştu.

Oyun anlayışında üçlü savunmayı rakibe göre mi belirlediğine yönelik soruya ise Bulut, şu yanıtı verdi:

"Rakibin oynadığı aynı sistemle rakibe karşı oynadık. Biraz daha rakipten farklı, top bizdeyken oyunu kurduk. Buna da rakip ilk yarıda iyi adapte olamadı. İkinci yarıda daha iyi adapte oldu. Alanyaspor'u izlediyseniz, büyük takımlara karşı olsun, çok etkili oynadıkları bir oyun var. Defans arkasına koşan, dikine koşan hızlı futbolcuları vardı. Bugün biz onların hiçbirine izin vermedik. İlk yarıda topa karşı iyi durduk ve topu da arkadan iyi kullandığımızı düşünüyorum. Geçişlerde daha dikine doğru pasları doğru yerlere değerlendirmiş olsaydık gol de atabilirdik. Pozisyonlarımız da vardı, değerlendiremedik."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.