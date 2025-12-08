08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
0-07'
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Tiago Djalo: "Gaziantep karşısında şanssızdık"

Beşikaş'ta Tiago Djalo, Gaziantep FK maçının ardından konuştu.

Tiago Djalo: 'Gaziantep karşısında şanssızdık'
Beşikaş'ta Tiago Djalo, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK YARI RAKİBİMİZ DAHA İYİYDİ"

Karşılaşmayı iki bölümde değerlendiren Djalo, "Bence ilk yarı, rakibimiz bizden daha iyi oynadı ama biz ikinci yarıya daha iyi başladık." dedi.

"GALİBİYET GOLÜ ATAMADIK"

Siyah-beyazlıların ikinci yarıda çok daha etkili bir oyun oynadığını belirten genç stoper, "Çok pozisyon bulduk ama galibiyeti getirecek golü atamadık." ifadelerini kullandı. 

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKACAĞIZ"

Maç sonunda yapılacak bir şey kalmadığını söyleyen Djalo, "Şu anda yapacak bir şey yok, önümüzdeki maçı kazanmak için mücadele edeceğiz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
