Bahis soruşturmasında tutuklanan ve serbest bırakılan isimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheliden 20 kişi tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak ve Ahmet Okatan, Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya tutuklandı.Öte yandan Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği tutuklama talebine ilişkin yazıda, futbolcu şüpheli Arda Türken'in bir yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, 8 Mayıs 2024-30 Haziran 2026 arasında Sakarya Spor Futbol Kulübü'nde sözleşmesinin olduğu anlatıldı. Türken'in "Bandırmaspor-Sakaryaspor maçına karşılıklı gol var" şeklinde bahis oynadığı belirtilen yazıda, şüphelinin ifadesine yer verildi.Buna göre Türken, iki legal sitede üyeliğinin olduğunu, en son Ağustos 2025'te aktif olarak kullandığını, o tarihten beri hiç bahis oynamadığını belirterek, Sakaryaspor'da sözleşmesi vize halindeyken Sakaryaspor-Bandırmaspor maçına Sakarya lehine 90 liralık bir kupon yaptığını, kupondan bir gelir sağlamadığını ve bu hususta yönlendiren olmadığını kaydetti.Şüphelinin dijital materyal incelemelerinde, WhatsApp'ta söz konusu suça konu konuşmaların ve kuponların yer aldığı, şüphelinin yasa dışı bahis olarak bilinen sitelere ilişkin görüşme içeriklerinin tespit edildiği anlatılan yazıda, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işlediği, bu haliyle şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik beyanına itibar edilmediği vurgulandı.Yazıda, şüpheli Muhammed Furkan Özhan'ın bir yerel bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, kupon yaptığı tarihlerde Erzurumspor takımında sözleşmesinin olduğu, oynama şekli olarak "karşılıklı gol var ve berabere" şeklinde kupon yaptığının anlaşıldığı ifade edildi.Şüpheli Özhan'ın dijital materyallerinde yapılan incelemede, bahis oynadığına ilişkin mesajlar olduğu aktarılan yazıda, Özhan'ın oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.Yazıda, bir yasal bahis sitesinde üye kaydı olan şüpheli Yusuf Özdemir'in bahis oynadığı tarihlerde Alanyaspor futbol takımında futbol oynadığı ifade edilerek, şüphelinin 20 Ocak 2022'de oynanan Alanyaspor-Hatayspor müsabakasına 50 kupon yaptığı, "toplam gol 2,5 üst oynadığı" ve kazandığı belirtildi.Yine diğer bahis oynadığı maçlarda "rakip kazanır" şeklinde bahis aldığının tespit edildiği, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde bahis oynadığına dair mesajlaşma içerikleri olduğu kaydedilen yazıda, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği anlatıldı.Bir yasal bahis sitesinde üyeliği olan şüpheli Orkun Özdemir'in bahis oynadığı tarihlerde Ümraniyespor'da futbol oynadığı belirtilen yazıda, şüphelinin oynama şekli olarak "karşılıklı gol var, toplam gol ve maç sonucu" olarak kupon yaptığı aktarıldı.Şüphelinin, 23 Şubat 2021'deki Ümraniye-Adana D. müsabakasına "rakip takım kazanır" şeklinde oynadığı aktarılan yazıda, "Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, kendi takımına kupon yaptığına dair konuşma içerikleri tespit edildiği, buna göre şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu değerlendirildi" ifadesi yer aldı.Yazıda, Manisaspor Futbol Kulübü AŞ'de aktif futbolcu olan şüpheli Kadir Kaan Yurdakul'un da bir yasal bahis sitesinde üyeliği bulunduğu aktarıldı. Yurdakul'un Pazarspor'da oynadığı dönemde, 9 Aralık 2020'de oynanan Serik Belediyespor ile Pazarspor arasındaki müsabakaya "2,5 üst" şeklinde bahis oynadığı belirtilen yazıda, şüphelinin el konulan dijital materyal incelemesinde ise "Serenay" kod adlı bir kişinin WhatsApp'ta 27 Ocak 2025'te "Sakaryaspor-Manisaspor 2. yarı karşılıklı gol olur (3.10 oran)" kuponu yaptığı ve kazanıldığına dair bir kuponun resmini gönderdiği kaydedildi.Şüpheli Yurdakul ifadesinde, bir yasal sitede hesabının olduğunu ancak yasa dışı bahis sitelerine üyeliğinin bulunmadığını ve hiç oynamadığını belirterek, yaklaşık 4-5 yıl önce Pazarspor'da oynadığı "kendi takımının kazanırına 20 ya da 30 liralık kupon yaptığını" ancak bundan herhangi bir gelir sağlamadığını kaydetti.Oynadığı ve 18 kişilik kadroda olduğu kendi takımının maçına düşük miktarlarda kupon yaptığını söyleyen şüpheli, telefonunun adli bilişim incelemesinde çıkan WhatsApp grubunda olan kişilerin çocukluk arkadaşları olduğunu, açık kimlik bilgilerini bilmediğini, bu gruptaki yazışmaların makara amaçlı olduğunu, kimseye maç ve skor tavsiyesinde bulunmadığını ifade etti.Yazıda, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işlediği vurgulandı.Şüpheli Faruk Can Genç'in Vanspor Futbol Kulübü AŞ'de aktif futbolcu olduğu anlatılan yazıda, bir yasal bahis sitesinde üyeliği olan Genç'in 10 Haziran 2019-31 Mayıs 2024 arasında Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncusu olduğu, ancak sözleşme tarihlerinde Eminevim Ümraniye Spor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda geçici sözleşme ile oynadığı belirtildi.Yazıda, Genç'in Trabzonspor AŞ döneminde Trabzonspor-Başakşehir, Trabzonspor-Beşiktaş, Trabzonspor-Kasımpaşa, Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçlarına "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı kaydedildi.Şüpheli Genç'in adli arama el koyma kararı uyarınca el konulan dijital materyal incelemelerinde, "Abi şu kaçak site olayı var ya Giresun'da oynarken öyle toplanıp masör falan 2-3 kişi kupon yapmıştık sıkıntı çıkar mı ondan? Site benim üzerime değildi ama." şeklinde mesajlar olduğu anlatılan yazıda, Ümraniyespor şike olayı ile ilgili "Bana benzeyen adamı getirmişler, benmişim gibi bunu getirmişler." şeklinde mesajlar olduğu belirtildi.Şüpheli Genç'in beyanında, "Ümraniye-Giresunspor müsabakasıyla alakalı soruşturmada adı geçen kişilerden kimseyi tanımadığını, Giresunspor tesislerinde oturduğu esnada numarası kayıtlı olmayan bir kişinin kendisini aradığını, 'Maçta kötü oynayacaktın, neden iyi oynadın' dediğini, kendisinin de 'Neden bahsediyorsunuz anlamıyorum' dediğini, arayan kişilerle görüntülü görüştükten sonra para verdikleri kişinin kendisi olmadığını anladıklarını, bu konuşmaları kayıt altına aldığını, yanında Giresunspor medyacısının şahit olduğunu, konuştuğu kişilerin Ümit Kaya ve Cüneyt Semirli olduğunu sonradan öğrendiğini, kimseden para almadığını, kimse ile otel odasında buluşmadığını, konunun yalan olduğu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini" belirtti.Yazıda, şüpheli Alassane Ndao'nun Konyaspor AŞ'de aktif futbolcu olduğu, bir yasal bahis sitesinde üyeliği bulunduğu, Konyaspor AŞ'de oynadığı dönemde, 24 Ekim 2024'te Konyaspor-Beşiktaş ile oynanan rakip takıma ilk yarı sonucu ve maç sonucu şeklinde bahis oynadığı aktarıldı.Savcılıkça tutuklanma talebiyle sulh ceza mahkemesine gönderilen sevk yazısında, şüpheliler Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Gürhan Sünmez ve Volkan Erten'le ilgili tespitler yer aldı.Yazıda, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te Ankaraspor-Nazilli Belediyespor arasında oynanan futbol müsabakasıyla ilgili basında yer alan iddialar üzerine, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesi uyarınca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Mayıs 2024'te resen soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.Yazıda yer verilen Haziran 2024'te hazırlanan bilirkişi raporunda, Ankaraspor Başkanı şüpheli Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı şüpheli Şahin Kaya arasında maç öncesi 28 Nisan'da saat 13.47'de, maç bitimi saat 17.06'da ve maç oynandıktan bir gün sonra saat 14.29'da telefon görüşmelerinin olduğu tespit edildi.Sevk yazısında yer alan müsabaka raporunda, maçın gidişatının ve sonucunun usulsüz bahis kazançları elde etmek amacıyla yasa dışı şekilde etkilendiğine dair açık ve güçlü kanıtların bulunduğu, ayrıca bahis şirketlerinin yüzde 69'unun maçın berabere biteceğine yönelik son derece şüpheli oranlar nedeniyle maç öncesi bahislerini erkenden kapattığı belirtildi.Yazıda yer alan Kasım 2025'te alınan ek bilirkişi raporunda da iki takım arasında oynanan maçın ilk yarı ve ikinci yarısının 0-0 bittiği, maçın her iki takım içinde "top çevirme" şeklinde geçtiği vurgulandı.Takımların maç esnasında birbirlerine baskı kurmadıkları, zaman geçirmek maksatlı defans oyuncularına ya da kaleciye "geri pas" yaptıkları, gol atma ya da birbirlerine üstünlük kurma amacında olmadıkları ifade edilen raporda, zaman zaman sakatlıklar sebebiyle maçın durduğu kaydedildi.Sevk yazısında yer alan rapordaki tespitlerde, maçta tek gol pozisyonu olacak anın 89'ncu dakikada gerçekleştiği, pozisyonda Nazilli Belediyespor oyuncusunun rakip kaleye doğru atak yaptığı, kaleci ile karşı karşıya kalamadan bu atağın Ankarasporlu oyuncular tarafından engellendiği, Nazilli Belediyespor oyuncusunun topu kaybetmesinden sonra topa yakın mesafede olmasına karşın topu tekrar kazanmak için hiçbir çaba sarf etmediği anlatıldı.Sonrasında topun Ankarasporlu futbolcu tarafından ceza sahasının dışındaki kendi oyuncusuna verilmek suretiyle uzaklaştırıldığı, hakemin oyunu durdurmasından sonra Ankaraspor'lu oyuncunun topu taca attığı belirtilen raporda hakemin, futbolcu R.Y'nin yanına gittiği, pozisyon sonrası Ankarasporlu 3 futbolcunun pozisyona giren Nazilli Belediyespor oyuncusuna tepki gösterdikleri aktarıldı.Sevk yazısında yer alan maç istatistiklerinin genelinin ise 0 olduğu görüldü.Sevk yazısında şüpheli Şahin Kaya'dan elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı" şeklinde maçtan önce yapılmış konuşma içerikleri ve "Her yerde konuşuyormuşsun ben maçı bağladım, aradım diye böyle şeyler söyleme dayı" şeklinde maçtan sonra mesajlaşma içerikleri tespit edildiği aktarıldı.Şüphelinin, Ekim 2024'te oynanan Nazilli-Soma maçına "karşılıklı gol var" şeklinde bahis oynadığı "Tumbet" adlı yasa dışı bahis sitesine ait kuponu, görüştüğü kişiye gönderdiği belirtilen yazıda, yapılan açık kaynak araştırmasında maçı Somasporun 5-1 kazandığı anlatıldı.Sevk yazısının değerlendirme bölümünde, beraberlik skoruyla Ankaraspor'un play-offlara kalmasının ve Nazilli Belediyespor'un da ligde kalmasının kesinleşeceği, tarafların bu skordan menfaat elde ettikleri belirtilerek, şöyle devam edildi:"Kulüp başkanları aralarında müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maçın sonucunun berabere bitmesi için anlaşmışlardır. Bu anlaşmanın Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan'dan habersiz ilerlemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Tarafların bu aralarında vardıkları anlaşmayı teknik heyete ve oyunculara aktardıkları, oyuncu grubunun da bu anlaşmaya uygun olacak şekilde maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol tehlikesinin yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmediği ilgili raporlardan anlaşılmıştır."