Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı!

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tutuklandı.
Futbolda bahis soruşturmasında Alassane Ndao hakkında da tutuklama kararı çıktı.
HT Spor'un haberine göre, Zorbay Küçük, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zorbay Küçük'ün yanı sıra 8 isim daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bahis soruşturmasında tutuklama kararı çıkan isimler:
- Murat Sancak
- Metehan Baltacı
- Emrah Çelik
- İzzet Furkan Malak
- Yunus Emre Tekoğul
- Bartu Kaya
-Alassane Ndao
-Emrah Çelik - Antalyaspor Yöneticisi
-Ahmet Okatan - Ankaraspor Sahibi
SUÇLAMALAR; METEHAN BALTACI
Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın bir yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, şüphelinin Galatasaray Spor Kulübü'nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı, Şüphelinin oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve 2,5 üst gol olur şeklinde bahis aldığı, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde; 2021 yılına ait mesajlarında bir isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resmi olduğu, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli kişiye 'Urfa Eyüp kg' şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlarının tespit edildiği ve yine üç yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığı, oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.
MURAT SANCAK
Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak hakkında hazırlanan MASAK raporunda; 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 1.157 işlemde 1 milyar 226 altı milyon TL tutarlı para transferi alma, 8 bin 799 işlemde 1 Milyar 197 milyon TL tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu, kendisinin ve ortağı olduğu firmaların Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol A.Ş. ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin bulunduğu, Yasadışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan birçok kişi ile aralarında para transferinin olduğu, ayrıca bahse konu raporda kaynağı hakkında bilgi belge sunulamayan yüksek tutarlı nakit işlemlerinin tespit edildiği, yine hakkında yakalama kararı olan Metin Korkmaz ile yüksek miktarda para transferlerinin bulunduğu yazıldı.
