Haber Tarihi: 15 Mayıs 2025 16:24 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 16:24

Getafe - Athletic Bilbao Maçı Canlı İzle Şifresiz | Getafe - Athletic Bilbao Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Getafe - Athletic Bilbao maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus izle şifresiz | Getafe - Athletic Bilbao maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus canlı izlenebilecek olan Getafe - Athletic Bilbao maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Getafe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Getafe - Athletic Bilbao maçı canlı yayın izleme detayları...

Getafe - Athletic Bilbao Maçı Canlı İzle Şifresiz | Getafe - Athletic Bilbao Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
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Getafe - Athletic Bilbao maçını şifresiz ve canlı izlemek için EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, EXXEN ve S Sport Plus'ın dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

GETAFE - ATHLETIC BILBAO MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

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GETAFE - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Madrid temsilcisi, La Liga'nın 36. haftasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu nefes kesen mücadele, EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

GETAFE - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 36. haftasında oynanacak olan Getafe - Athletic Bilbao maçı bugün saat 22:30'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GETAFE - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria, Iglesias, Duarte, Alderete, Rico, Terrats, Milla, Arambarri, Uche, Bernat, Mayoral

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Alvarez, Berchiche, de Galarreta, Jauregizar, Djalo, Sancet, Berenguer, Gurzeta

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