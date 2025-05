Getafe - Athletic Bilbao Maçı Canlı İzle Şifresiz | Getafe - Athletic Bilbao Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Getafe - Athletic Bilbao maçını şifresiz ve canlı izlemek için EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, EXXEN ve S Sport Plus'ın dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.



GETAFE - ATHLETIC BILBAO MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



GETAFE - ATHLETIC BILBAO MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



GETAFE - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?



Madrid temsilcisi, La Liga'nın 36. haftasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu nefes kesen mücadele, EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.



GETAFE - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



La Liga'nın 36. haftasında oynanacak olan Getafe - Athletic Bilbao maçı bugün saat 22:30'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



GETAFE - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ



Getafe: Soria, Iglesias, Duarte, Alderete, Rico, Terrats, Milla, Arambarri, Uche, Bernat, Mayoral



Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Alvarez, Berchiche, de Galarreta, Jauregizar, Djalo, Sancet, Berenguer, Gurzeta

