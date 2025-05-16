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Mustafa Muhammed: "İnançlarım bu kararı gerektiriyor"

Ligue 1'de homofobi karşıtlığına adanan haftada sahaya çıkmayı reddeden Mustafa Muhammed, konu ile ilgili Instagram'dan bir açıklama yaptı.

calendar 16 Mayıs 2025 17:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mustafa Muhammed: 'İnançlarım bu kararı gerektiriyor'
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Fransa Ligue 1'de sezonun son haftasına girilirken, Nantes forması giyen Mustafa Mohamed bir kez daha homofobi, transfobi ve bifobi karşıtı kampanya kapsamında sahaya çıkmayı reddetti. Mısırlı futbolcunun kararını sosyal medya üzerinden açıklaması, Fransa futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"İNANÇLARIMA SADIK KALIYORUM"

Instagram hesabından bir açıklama yapan 26 yaşındaki golcü, kararı tamamen kişisel nedenlere dayandırdı:

"Montpellier maçında forma giymeyeceğim. Herkesin kendi hikayesi, kültürü ve hassasiyetleri vardır. Birlikte yaşamak, bu çeşitliliğin kişiden kişiye farklı şekillerde ifade edilebileceğini kabul etmek demektir."

Mustafa Muhammed, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Karşılıklı saygıya inanıyorum. Hem birbirimize hem de kendimize ve inançlarımıza duyduğumuz saygı. Kendi adıma, kökenlerim ve inancımla bağlantılı bazı derin değerler, bu kampanyaya katılmamı zorlaştırıyor."

Mısırlı futbolcu, kararının kimseye bir yargı ya da reddiye içermediğini belirterek, "Sadece beni ben yapan değerlere sadık kalıyorum. Umarım bu karar olgunluk ve anlayışla karşılanır." dedi.


İKİNCİ KEZ AYNI TEPKİ, AYNI YAPTIRIM

Mustafa Muhammed geçtiğimiz sezon da benzer şekilde bu haftaya denk gelen karşılaşmalarda forma giymemişti. Kulüp, bu nedenle oyuncusuna para cezası kesmiş ve cezayı homofobi karşıtı bir derneğe bağışlamıştı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, bu yıl da benzer bir yaptırım uygulanacak. Cezanın hangi kuruluşa bağışlanacağı ise henüz açıklanmadı.

KRİTİK MAÇTA YOK

Nantes, ligde kalma mücadelesi verdiği son haftada Montpellier'i ağırlayacak. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında alınacak bir puan bile sarı-yeşilli ekibi kurtaracak. Ancak Mustafa Muhammed'in yokluğu, kulübün hücum gücünü doğrudan etkileyebilir. Takımın sembol isimlerinden biri olan Mısırlı futbolcu, sezon boyunca Ligue 1'de 30 maça çıkıp 5 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.


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