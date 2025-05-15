Haber Tarihi: 15 Mayıs 2025 14:19 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 14:19

Mert Hakan Yandaş'ın Ayağı Kesilecek Mi?

Fenerbahçe taraftarlarını ve spor camiasını derinden üzen bir iddia gündeme bomba gibi düştü: Mert Hakan Yandaş'ın ayağı kesilecek mi?

Mert Hakan Yandaş'ın Ayağı Kesilecek Mi?
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Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz günlerde oynanan kritik bir karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Bu sakatlığın hemen ardından yapılan ilk kontroller ve açıklamalar, durumun ciddi olabileceğine işaret etmişti. Ancak, Mert Hakan Yandaş'ın ayağı kesilecek mi şeklindeki dehşet verici iddialar, taraftarlar arasında büyük bir endişe ve panik yarattı.

Mert Hakan Yandaş'ın Ayağı Kesilecek Mi? 

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 30 yaşındaki futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında ortaya atılan iddia büyük bir paniğe neden oldu.

OdaTV'nin haberine göre; 20 günü aşkın süredir hastanede tedavi gören Yandaş'ın vücudundaki enfeksiyonun temizlenemediği ve ünlü futbolcunun ampütasyon işlemi ile karşı karşıya kalabileceği iddia edilmişti.

Yandaş'ın ayağının kesilebileceğine ilişkin iddialar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, infial yaratan haber hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü'nden gece yarısı yalanlama geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurumsal hesabından yapılan paylaşımda, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır.

Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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