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Leeds United'da Ethan Ampadu ve Galatasaray krizi!

Leeds United forması giyen Ethan Ampadu'nun eski eşi, çocuklarını Galatasaray formasıyla paylaşmasının ardından taraftarı tepki gösterdi ve Leeds United açıklama yayınladı.

calendar 16 Mayıs 2025 14:55 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 15:07
Leeds United'da Ethan Ampadu ve Galatasaray krizi!
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İngiltere'de Premier Lig'e yeniden yükselen Leeds United, 24 yaşındaki stoper Ethan Ampadu'nun oğlunun Galatasaray formalı fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı.

Leeds United taraftarları, Ethan Ampadu'nun oğlunun Galatasaray formalı fotoğrafı üzerine sosyal medyada tepki dolu paylaşımlar yaptı. İngiliz taraftarlar, İstanbul'da Galatasaray maçı öncesi çıkan kavgada hayatını kaybeden Kevin Speight ve Christopher Loftus'a saygısızlık yapıldığını dile getirdiler.

"FORMAYI ESKİ EŞİ GİYDİRDMİŞ"

Ethan Ampadu'ya yönelik tepkilerin artması üzerine Leeds United açıklama yaptı. İngiliz ekibinin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

"Ethan, birkaç ay önce partnerinden ayrılmıştır ve söz konusu görselle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ethan, Loftus ve Speight ailelerinin yaşadığı trajik kaybın farkında ve bu konuda hassastır.

Kulüp, bu zorlu süreçte Ethan'ın mahremiyetine saygı gösterilmesini rica eder. Kaptanımız, bu sezon saha içinde ve dışında gösterdiği liderlikle kulübe, tarihine ve Leeds topluluğuna olan bağlılığını ortaya koymuştur. Ethan, Leeds United'daki herkesin tam desteğine sahiptir."






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