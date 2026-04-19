Erzurumspor, 5 yıl sonra yeniden Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bodrumspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Erzurumspor, 4. dakikada Mustafa Fettahoğlu ile öne geçti. Bodrumspor, 55. dakikada Ali Habeşoğlu ile skoru eşitledi.



Erzurumspor, bu sonucun ardından 79 puanla 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Erzurumspor, 5 yılın ardından Süper Lig'e yükseldi.



Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Bodrumspor, 63 puanla 5. sırada yer aldı.



Erzurumspor, gelecek hafta Bandırmaspor'u konuk edecek. Bodrumspor ise Amed Sportif deplasmanına gidecek.



Stat: Bodrum İlçe



Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emrah Ünal, Sabri Öğe



Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ali Aytemur, İsmail Tarım (Dk. 73 Furkan Apaydın), Omar İmeri (Dk. 84 Mert Yılmaz), Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan (Dk. 89 Mustafa Erdilman), Ege Bilsel (Dk. 73 Alper Potuk), Brazao, Ali Habeşoğlu, Seferi (Dk. 84 Gökdeniz Bayrakdar)



Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Gerxhaliu, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Baiye, Crociata (Dk. 90 Ömer Arda Kara), Rodriguez (Dk. 78 Adem Kabak), Benhur Keser (Dk. 78 Fernando), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 87 Hüsamettin Yener), Eren Tozlu (Dk. 86 Sylla)



Goller: Dk. 4 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK), Dk. 55 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)



Sarı kartlar: Dk. 30 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 38 Mustafa Yumlu, Dk. 85 Erkan Anapa, Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 69 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)



