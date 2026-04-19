Burak Yılmaz'dan geleceği ile ilgili flaş karar!

Gaziantep FK'nın Çaykur Rizespor'a kaybettiği maçın ardından çarpıcı açıklamalar yapan Burak Yılmaz, görevinden istifa etmişti. TFF ve MHK hakkında çok sert ifadeler kullanan genç çalıştırıcı, PFDK'dan ciddi bir ceza almıştı.



2 maç men, 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 160 bin lira para cezası verilen Burak Yılmaz, kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı.



Sözcü'ye göre genç çalıştırıcı, yakın çevresine yaptığı açıklamada Türkiye'de teknik direktörlüğe ara vereceğini belirtti.



Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği haber detayında yer aldı.



40 yaşındaki Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta geçici teknik direktörlük göreviyle başladığı serüveninde Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'yı çalıştırmıştı.



