19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
17:00
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
0-022'
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
0-123'
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
0-023'
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
0-022'
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-021'
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
15:30
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
15:30
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
18:00
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
17:30
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-021'
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
17:00
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
1-1DA
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
15:00
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
18:15
19 Nisan
Metz-Paris FC
18:15
19 Nisan
Nantes-Brest
18:15
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
16:00
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
16:00
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
16:00
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
16:00
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
16:00
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
16:00
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
16:00
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
16:00
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
16:00
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
16:30
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
16:00
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
18:30
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
16:00
19 Nisan
Everton-Liverpool
16:00
19 Nisan
N. Forest-Burnley
16:00
19 Nisan
M.City-Arsenal
18:30
19 Nisan
Cremonese-Torino
1-065'
19 Nisan
Verona-AC Milan
16:00
19 Nisan
Pisa-Genoa
19:00
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
17:00

Fenerbahçe'nin nisan ayı kabusu!

Fenerbahçe, son üç sezonda olduğu gibi bu yıl da nisan ayında 90+ golleriyle kritik puanlar kaybederek şampiyonluk yarışında ağır darbeler aldı.

calendar 19 Nisan 2026 13:42
Son üç sezonda Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptırıp ikinci olan, bitimine 4 hafta kalan bu sezon da aynı sıralamada yer alan Fenerbahçe'nin bu grafiğinde, nisan aylarında oynadığı maçların sonuçları büyük rol oynadı.

Sarı lacivertliler, bu karşılaşmaların neredeyse hepsinde 90+'larda yediği gollerle galibiyeti kaçırıp kritik puanlar kaybetti ve şampiyonluğa ulaşamadı.

2022-23 SEZONU / 2 NiSAN 2023 FENERBAHÇE-BEŞiKTAŞ: 2-4 

41. dakikada Enner Valencia'nın penaltısıyla 1-0 öne geçen Kanarya, 51'de Welinton'un kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası Valencia ile bir penaltı daha kullandı ama kaçırdı. Maçın kırılma noktası olan bu pozisyonun ardından 10 kişilik Beşiktaş, Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar ile 4 gol bulup 4-2 galip geldi.

Arda Güler'in golleriyle 2-0 öne geçen Fenerbahçe, Valon Ethemi attığı gollere engel olamayınca skor 2-2'ye geldi. Joao Pedro Fenerbahçe'yi tekrar öne geçirse de, Emeka Eze 90+6'da skoru 3-3 yapan golü attı.

2023-24 SEZONU / 22 NiSAN 2024 SiVASSPOR-FENERBAHÇE: 2-2

Deplasmanda oynadığı maçta ilk yarının son anlarında Fred ile öne geçen Fenerbahçe, 57'de Fode Koita'nın golüne engel olamadı. 80'de İrfan Can Kahveci sarı lacivertlileri tekrar öne taşısa da Sivasspor, 90+4'te Rey Manaj'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-2 berabere bitirdi. 

2024-25 SEZONU / 20 NiSAN 2025 FENERBAHÇE-KAYSERi: 3-3

Yer yine Kadıköy... İlk yarı 7'de Ramazan Civelek ve 36'da Talisca'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. 48'de Duckens Nazon Kayseri'yi yeniden öne geçirdi. 64'te Allan Saint-Maximin ve 79'da Talisca'nın (pen.) golleri Fenerbahçe'yi 3-2'lik avantajı getirdi. Maçın böyle bitmesi beklenirken 90+4'te Talha Sarıarslan, Fenerbahçelileri yasa boğan golü kaydetti. Bu karşılaşmanın en ilginç yönü, Kayseri'nin tüm gollerinin asistini sağ bek Gökhan Sazdağı'nın yapmasıydı.

2025-26 SEZONU / 17 NiSAN 2026 FENERBAHÇE-RiZESPOR

Ve önceki gün... 47. dakikada Ali Sowe, defansın uyuduğu bir anda Fenerbahçe'ye kariyerindeki 5. golünü attı. 72'te Samet'in kırmızı kart görmesi sonrası oyunda üstünlük kuran Kanarya, 80'de Talisca (pen.) ve 86'da Kerem'le 2-1 öne geçti. 90+8'de Ederson, rakip kaleci Fofana'nın uzun gönderdiği topa hatalı çıkış yapınca Sagnan'ın kafa vurduğu top Fenerbahçe ağlarına gitti: 2-2.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Alanyaspor 30 6 16 8 35 34 34
12 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
13 Kasımpaşa 30 6 11 13 28 41 29
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
