Fenerbahçe'nin nisan ayı kabusu!

Son üç sezonda Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptırıp ikinci olan, bitimine 4 hafta kalan bu sezon da aynı sıralamada yer alan Fenerbahçe'nin bu grafiğinde, nisan aylarında oynadığı maçların sonuçları büyük rol oynadı.



Sarı lacivertliler, bu karşılaşmaların neredeyse hepsinde 90+'larda yediği gollerle galibiyeti kaçırıp kritik puanlar kaybetti ve şampiyonluğa ulaşamadı.



2022-23 SEZONU / 2 NiSAN 2023 FENERBAHÇE-BEŞiKTAŞ: 2-4



41. dakikada Enner Valencia'nın penaltısıyla 1-0 öne geçen Kanarya, 51'de Welinton'un kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası Valencia ile bir penaltı daha kullandı ama kaçırdı. Maçın kırılma noktası olan bu pozisyonun ardından 10 kişilik Beşiktaş, Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar ile 4 gol bulup 4-2 galip geldi.



Arda Güler'in golleriyle 2-0 öne geçen Fenerbahçe, Valon Ethemi attığı gollere engel olamayınca skor 2-2'ye geldi. Joao Pedro Fenerbahçe'yi tekrar öne geçirse de, Emeka Eze 90+6'da skoru 3-3 yapan golü attı.



2023-24 SEZONU / 22 NiSAN 2024 SiVASSPOR-FENERBAHÇE: 2-2



Deplasmanda oynadığı maçta ilk yarının son anlarında Fred ile öne geçen Fenerbahçe, 57'de Fode Koita'nın golüne engel olamadı. 80'de İrfan Can Kahveci sarı lacivertlileri tekrar öne taşısa da Sivasspor, 90+4'te Rey Manaj'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-2 berabere bitirdi.



2024-25 SEZONU / 20 NiSAN 2025 FENERBAHÇE-KAYSERi: 3-3



Yer yine Kadıköy... İlk yarı 7'de Ramazan Civelek ve 36'da Talisca'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. 48'de Duckens Nazon Kayseri'yi yeniden öne geçirdi. 64'te Allan Saint-Maximin ve 79'da Talisca'nın (pen.) golleri Fenerbahçe'yi 3-2'lik avantajı getirdi. Maçın böyle bitmesi beklenirken 90+4'te Talha Sarıarslan, Fenerbahçelileri yasa boğan golü kaydetti. Bu karşılaşmanın en ilginç yönü, Kayseri'nin tüm gollerinin asistini sağ bek Gökhan Sazdağı'nın yapmasıydı.



2025-26 SEZONU / 17 NiSAN 2026 FENERBAHÇE-RiZESPOR



Ve önceki gün... 47. dakikada Ali Sowe, defansın uyuduğu bir anda Fenerbahçe'ye kariyerindeki 5. golünü attı. 72'te Samet'in kırmızı kart görmesi sonrası oyunda üstünlük kuran Kanarya, 80'de Talisca (pen.) ve 86'da Kerem'le 2-1 öne geçti. 90+8'de Ederson, rakip kaleci Fofana'nın uzun gönderdiği topa hatalı çıkış yapınca Sagnan'ın kafa vurduğu top Fenerbahçe ağlarına gitti: 2-2.







