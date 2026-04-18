Hull City nazara geldi, kazanamıyor!

İngiltere Championship'te 43. hafta maçında, Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City ile Birmingham City karşı karşı geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti. Premier Lig hesapları olan Hull City önemli bir kayıp yaşadı.



Hull City, 24. dakikada Joe Gelhardt'ın goüyle 1-0 öne geçti. Birmingham City, 77. dakikada Tomoki Iwata'nın golüyle durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı.



Ev sahibi Hull City'de Amir Hadziahmetovic maça ilk 11'de başladı ve 87 dakika sahada kaldı.



Son dört haftada galibiyet alamayan Hull City, puanını 69 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Birmingham City 57 puana haftayı 14. sırada kapattı.



Championship'te Hull City gelecek hafta Leicester City'e konuk olacak. Birmingham City, Preston North End'i ağırlayacak.



