18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-070'
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-127'
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Hull City nazara geldi, kazanamıyor!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Birmingham City maçında öne geçti ama kazanamadı! Galibiyet hasreti dört maça çıktı.

18 Nisan 2026 19:05
Haber: Sporx.com
İngiltere Championship'te 43. hafta maçında, Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City ile Birmingham City karşı karşı geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti. Premier Lig hesapları olan Hull City önemli bir kayıp yaşadı.

Hull City, 24. dakikada Joe Gelhardt'ın goüyle 1-0 öne geçti. Birmingham City, 77. dakikada Tomoki Iwata'nın golüyle durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı.

Ev sahibi Hull City'de Amir Hadziahmetovic maça ilk 11'de başladı ve 87 dakika sahada kaldı.

Son dört haftada galibiyet alamayan Hull City, puanını 69 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Birmingham City 57 puana haftayı 14. sırada kapattı.

Championship'te Hull City gelecek hafta Leicester City'e konuk olacak. Birmingham City, Preston North End'i ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
