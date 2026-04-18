18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-065'
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-123'
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

90+8'de nefes kesen an; Kocaeli ve Göztepe yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor'un Göztepe'yi konuk ettiği maç, 1-1 berabere bitti.

calendar 18 Nisan 2026 19:05 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 19:07
90+8'de nefes kesen an; Kocaeli ve Göztepe yenişemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi konuk etti.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Göztepe'nin golünü, 3. dakikada Janderson kaydetti.

Kocaelispor'da Show, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Kocaelispor, maçın son anlarında penaltı kazandı ve 90+8'de Serdar Dursun, penaltıdan attığı golle takımına beraberliği getirdi.

Bu sonuçla birlikte puanını 48'e yükselten Göztepe, 5. sırada yer aldı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kocaelispor ise 36 puana ulaştı ve 10. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Göztepe ise Antalyaspor'u ağırlayacak

OKUL SALDIRILARI NEDENİYLE MÜZİK ÇALMADI

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları nedeniyle stadyumda müzik çalınmadı. Ayrıca karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Agyei'nin sert vuruşunda kaleci Lis, topu zorlukla çeldi.

3. dakikada Göztepe öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Janderson, topu kaleci Serhat'ın sağından ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin yaptığı incelemede Janderson'un ofsaytta olmadığının tespit edilmesi üzerine hakem Ali Yılmaz, gol kararı verdi: 0-1

5. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Ceza sahası içine girer girmez topla buluşan Rivas'ın vuruşunda kaleci Lis, topu kornere çıkardı.

16. dakikada savunma arasına atılan pasla topla buluşan Tayfur Bingöl, topu ceza sahasında gönderdi. Topla buluşan Keita'nın vuruşunu kaleci Lis çeldi.

29. dakikada Kocaelispor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Agyei'nin sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

34. dakikada Kocaelispor'un organize atağında ceza sahası içi sağ çaprazında Agyei'nin vuruşu kaleci Lis'ten sekti. Kaleye yönelen topu kale direği önündeki Göztepe savunması kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

BİRAZDAN...




SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.