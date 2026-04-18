90+8'de nefes kesen an; Kocaeli ve Göztepe yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi konuk etti.



Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Göztepe'nin golünü, 3. dakikada Janderson kaydetti.



Kocaelispor'da Show, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



Kocaelispor, maçın son anlarında penaltı kazandı ve 90+8'de Serdar Dursun, penaltıdan attığı golle takımına beraberliği getirdi.



Bu sonuçla birlikte puanını 48'e yükselten Göztepe, 5. sırada yer aldı.



Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kocaelispor ise 36 puana ulaştı ve 10. sırada konumlandı.



Süper Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Göztepe ise Antalyaspor'u ağırlayacak



OKUL SALDIRILARI NEDENİYLE MÜZİK ÇALMADI



Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları nedeniyle stadyumda müzik çalınmadı. Ayrıca karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Agyei'nin sert vuruşunda kaleci Lis, topu zorlukla çeldi.



3. dakikada Göztepe öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Janderson, topu kaleci Serhat'ın sağından ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin yaptığı incelemede Janderson'un ofsaytta olmadığının tespit edilmesi üzerine hakem Ali Yılmaz, gol kararı verdi: 0-1



5. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Ceza sahası içine girer girmez topla buluşan Rivas'ın vuruşunda kaleci Lis, topu kornere çıkardı.



16. dakikada savunma arasına atılan pasla topla buluşan Tayfur Bingöl, topu ceza sahasında gönderdi. Topla buluşan Keita'nın vuruşunu kaleci Lis çeldi.



29. dakikada Kocaelispor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Agyei'nin sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.



34. dakikada Kocaelispor'un organize atağında ceza sahası içi sağ çaprazında Agyei'nin vuruşu kaleci Lis'ten sekti. Kaleye yönelen topu kale direği önündeki Göztepe savunması kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



