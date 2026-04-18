18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-068'
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-125'
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un adını görünce koltuğu değiştirdi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkan Aziz Yıldırım, kendisine ayrılan koltuğun Ali Koç ile yan yana olması üzerine yerini değiştirdi.

18 Nisan 2026 17:28
Sözcü
Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım toplantıya katılıp çok konuşulan açıklamalara imza atarken, bir diğer eski başkan olan Ali Koç ise katılım sağlamadı.

Toplantı için belirlenen protokol düzeninde eski başkan Aziz Yıldırım için ayrılan koltuk, bir diğer eski başkan olan Ali Koç'un hemen yanında yer aldı. İki ismin yan yana gelmesi beklenirken, Aziz Yıldırım flaş bir harekette bulundu.

Tesislere giriş yapan Aziz Yıldırım, kendisine ayrılan koltuğun Ali Koç ile yan yana olduğunu fark edince resmi protokol koltuğuna oturmadı. Yıldırım, salonun başka bir bölümüne geçip toplantıyı oradan takip etti. Aziz Yıldırım'ın bu hamlesi, ikili arasında Ali Koç'un göreve geldiği seçimden beri süregelen 'soğuk savaşın' halen devam ettiği şeklinde yorumlandı.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
