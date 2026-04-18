Galatasaraylı Dorka Juhasz Euroleague MVP'si seçildi!

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague 2025-2026 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP), Galatasaray Çağdaş Faktoringli basketbolcu Dorka Juhasz seçildi.



İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilen 6'lı Final organizasyonu kapsamında Edificio Pignatelli'de "sezonun en iyileri" için ödül töreni düzenlendi.



Başantrenörler, takım kaptanları, basın mensupları ve taraftarların katıldığı oylama sonucunda sarı-kırmızılı oyuncu Dorka Juhasz, sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi oldu.



Macar basketbolcu, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.



Dorka Juhasz, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Şok içindeyim. Çok mutlu oldum. Ödül kazanan herkesi tebrik ediyorum. Takımım olmadan bu noktada olamazdım. Benim için çok değerliler. Hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.





Yaşadığı mutluluğu anlatacak kelime bulamadığını belirten Juhasz, "Çok büyük bir gurur. Beklemediğim bir şeydi. Oyun sırasında sadece kazanmayı düşünüyorsunuz. İki çok iyi basketbolcuyla birlikte bu ödüle aday gösterilip kazanmak gurur verici. Takım arkadaşlarımın benim için nasıl mutlu olduğunu görmek çok güzeldi çünkü günün sonunda bunu başardıysam onlar sayesinde. Takım olarak 6'lı Final'de mücadele etmemiz beni en değerli oyuncu yaptı. Bu yüzden çok mutluyum ama bu ödül takımım için." değerlendirmesinde bulundu.



Macar basketbolcu, genel olarak 2025-2026 sezonunun eğlenceli geçtiğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Çok fazla iniş ve çıkışımız, sakatlığımız vardı. Çok özel bir his çünkü Avrupa Ligi elemelerinden bu noktaya geldik. Fazla beklentimiz vardı. Takım kimyasını oturtmaya başladığımızda ne kadar iyi olabileceğimizi gördük. Hayalimizi gerçekleştirmek için bir adım uzaktayız. Takımımla gurur duyuyorum. Yarınki finalde her şey olabilir ama bizim için genel olarak özel bir sezondu. Umuyorum ki bu başarımızı devam ettirebiliriz."



"TEKRARDAN BİR TÜRK FİNALİ GÖRMEK ÇOK GÜZEL"



Juhasz, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Fenerbahçe Opet ile karşılaşacakları final için oldukça heyecanlı olduğunu vurguladı.



Zor bir maç olacağının altını çizen 26 yaşındaki basketbolcu, "Tekrardan bir Türk finali görmek çok güzel. Bu durum bizim Türkiye'deki rekabetimiz hakkında çok şey söylüyor. Heyecanlıyım, zor bir maç olacak. İki takımın üstünde de fazlasıyla baskı olacak. Umuyorum ki kazanabiliriz. Takımın bu noktaya kadar geldiğine şahit olmak çok güzel bir his. Takımıma inanıyorum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Dün Casademont Zaragoza'ya karşı oynadıkları yarı final maçında yaşadığı sakatlığın ardından daha iyi hissettiğini söyleyen Juhasz, "Doktorlar hala ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Göreceğiz, umarım yarın sabah uyanıp mucizevi bir şekilde kendimi iyi hissederim. Ufak bir sakatlığım olsa bile oynayabilmek için elimden geleni yapmaya hazırım. Pozitif kalmaya çalışıyorum. İki türlü de takımımın hazır olduğunu, sahaya çıkıp ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum." dedi.







Ayrıca Fenerbahçe Opet, kulüp mükemmelliyet ödülüne layık görüldü.



Fenerbahçe Kulübünde kadın basketbol ve kadın futbol şubelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, ödülü almasının ardından yaptığı konuşmada, "Takımımız ve başkanımız adına teşekkür etmek istiyorum. Sene başında iyi bir planlama yaptık. Güçlü karakterli, doğru oyuncuları seçtik. Sürekli kazanmayı isteyen bir takım inşa ettik. Bugünkü başarımız, bu yaklaşımımızın bir sonucudur." diye konuştu.



EN İYİ 5'LER AÇIKLANDI



Törende FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın birinci, ikinci ve üçüncü en iyi 5'leri de açıklandı.



Birinci takımda, Julie Allemand, Emma Meesseman, Iliana Rupert (Fenerbahçe Opet), Leila Lacan (Basket Landes) ve Dorka Juhasz (Galatasaray Çağdaş Faktoring) yer aldı.



İkinci takım, Mariam Coulibaly (Spar Girona), Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza), Gabby Williams (Fenerbahçe Opet), Murjanatu Musa (Basket Landes) ve Jessica Shepard (Familia Schio)'dan oluştu.



Üçüncü takımda ise Kaila Charles (Umana Reyer), Juste Jocyte (Spar Girona), Kayla McBride (Fenerbahçe Opet), Helena Pueyo (Casademont Zaragoza) ve Awak Kuier (Galatasaray Çağdaş Faktoring) yer aldı.



Organizasyonda ödüle layık görülen isimler şu şekilde:



- Yılın en iyi defans oyuncusu: Gabby Williams (Fenerbahçe Opet)



- Yılın en iyi genç oyuncusu: Leila Lacan (Basket Landes)



- Yılın koçu: Julie Barennes (Basket Landes)



- Yılın en iyi hamlesi: Marie Johannes (Galatasaray Çağdaş Faktoring)



- Kulüp mükemmeliyet ödülü: Fenerbahçe Opet



- Miras ödülü: Ann Wauters



