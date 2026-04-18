Sami Uğurlu: 'Biz ligde kalacağımıza kesinlikle inanıyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, kalan 4 maçtan 2'sini kazanıp ligde kalacaklarını düşündüğünü söyledi.



Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



Etkili oyunculara sahip Konyaspor ile zor maç oynayacaklarını bilerek hazırlandıklarını anlatan Uğurlu, rakibe pozisyonlar verdiklerini ve istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.



İkinci yarıya daha iyi başladıklarını ifade eden Uğurlu, şunları kaydetti:



"10-15 dakika sonra kalemize geldikleri bir pas ile golü yedik. Akabinde oyuncu değişiklikleriyle oyunu önde oynamaya çalıştık. Pozisyonlar bulduk, içeride kalabalıktık aslında. Sonuçlandırmada bu problemleri yaşıyoruz. Bugün de onlardan bir tanesiydi. 4 maç kaldı, bizim için çok kolay değil. Biz ligde kalacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Oyuncularımıza da güveniyoruz. Rakiplerimizden daha yukarıdayız. Bugün kazansaydık ligi bitirebilirdik. Bugün çok özel bir maçtı ve kazanmak istiyorduk. Taraftarımızdan ve şehrimizden özür diliyoruz. Önümüzde 4 maç var, 2'sini kazanıp ligde kalacağımızı düşünüyoruz."



