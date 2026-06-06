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CANLI | İtalya - Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor.

calendar 06 Haziran 2026 21:22 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2026 22:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | İtalya - Türkiye
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında İtalya'nın karşısında...

Organizasyonun Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki ilk etabında birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, oynadığı tek maçı kazanan İtalya ile mücadele ediyor.

Türkiye ile son olimpiyat, dünya ve VNL şampiyonu İtalya arasındaki maç, TSİ 21.30'da başladı. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

İTALYA: 0

TÜRKİYE: 0

(3. SET)

GENEL SKOR: İtalya 1-1 Türkiye

1. SET SONUCU: 25-16
2. SET SONUCU: 26-28

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3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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