A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında İtalya'nın karşısında...
Organizasyonun Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki ilk etabında birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, oynadığı tek maçı kazanan İtalya ile mücadele ediyor.
Türkiye ile son olimpiyat, dünya ve VNL şampiyonu İtalya arasındaki maç, TSİ 21.30'da başladı. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
İTALYA: 0
TÜRKİYE: 0
(3. SET)
GENEL SKOR: İtalya 1-1 Türkiye
1. SET SONUCU: 25-16
2. SET SONUCU: 26-28
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CANLI | İtalya - Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında İtalya'nın karşısında...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında İtalya'nın karşısında...
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