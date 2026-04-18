17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
2-2
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
0-2
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
1-1
17 Nisan
Sassuolo-Como
2-1
17 Nisan
Inter-Cagliari
3-0
17 Nisan
Lens-Toulouse
3-2

Coventry City, 25 yıl sonra Premier Lig'e döndü

Coventry City, deplasmanda Blackburn Rovers ile 1-1 berabere kalarak Championship'te sezonun bitimine üç hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi. Frank Lampard yönetimindeki ekip, 25 yıl aradan sonra yeniden İngiltere'nin en üst liginde mücadele edecek.

18 Nisan 2026 00:17
Fotoğraf: Imago
Championship'in 43. haftasında lider Coventry City, deplasmanda Blackburn ile karşı karşıya geldi.

Ewood Park'ta oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelenin 54. dakikasında ev sahibi ekipten Ryoya Morishita, takımını öne geçirdi.

Coventry City'nin bu gole cevabı 84. dakikada Bobby Thomas ile geldi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte puanını 86'ya yükselten Coventry City, bitime 3 hafta kala 3. sırada yer alan Millwall ile puan farkını 13'e çıkardı ve Premier Lig'e yükselen ilk takım oldu.

25 YIL SONRA PREMIER LİG'E GERİ DÖNDÜ

Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry City, 25 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü.

İngiliz ekibi son olarak 2000/01 sezonunda Premier Lig'de yer almış, sezonu 19. tamamlayarak küme düşmüştü.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
