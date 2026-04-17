Domenico Tedesco, Rizespor'un golüne inanamadı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u mağlup edip lider olmaya hazırlanırken, 90+8. dakikada Ederson'un büyük hatası sonrası Modibo Sagnan topu ağlara gönderdi ve mücadele 2-2 bitti.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor'un ikinci golü sonrası büyük şok yaşadı.
Golden sonra kimseyle konuşmayan Tedesco, bir su alarak yedek kulübesine oturdu. Büyük bir şok yaşayan Tedesco, uzun süre kendi kendine kaldıktan sonra, yedek kulübesinin yolunu tuttu.
