17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Barcelona'dan sürpriz santrfor hamlesi: Sörloth

Barcelona, Atletico Madrid forması giyen Norveçli santrfor Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor.

calendar 17 Nisan 2026 15:39 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 15:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
İspanyol devi Barcelona, yaz transfer dönemi öncesi sürpriz bir hamleye hazırlanıyor.

Marca'nın haberine göre Katalan ekibi, Alexander Sçrloth için resmi temaslarda bulundu.

LEWANDOWSKI KARARI BEKLENİYOR

Barcelona yönetimi, Robert Lewandowski'nin geleceğine dair belirsizlik nedeniyle alternatif arayışına girdi. Polonyalı golcünün Avrupa dışından gelen yüksek teklifler ve maaşında indirime gidilecek yeni sözleşme opsiyonu arasında karar aşamasında olduğu öğrenildi.

Bu gelişme üzerine teknik direktör Hansi Flick'in sistemine hızlı uyum sağlayabilecek bir isim arayan yönetim, Atletico Madrid forması giyen Sörloth'u ön plana aldı. Norveçli oyuncunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid forması ile 47 maça çıkan Norveçli golcü, 17 gol 1 asistlik performans sergiledi.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
