Barcelona'dan sürpriz santrfor hamlesi: Sörloth

İspanyol devi Barcelona, yaz transfer dönemi öncesi sürpriz bir hamleye hazırlanıyor.



Marca'nın haberine göre Katalan ekibi, Alexander Sçrloth için resmi temaslarda bulundu.



LEWANDOWSKI KARARI BEKLENİYOR



Barcelona yönetimi, Robert Lewandowski'nin geleceğine dair belirsizlik nedeniyle alternatif arayışına girdi. Polonyalı golcünün Avrupa dışından gelen yüksek teklifler ve maaşında indirime gidilecek yeni sözleşme opsiyonu arasında karar aşamasında olduğu öğrenildi.



Bu gelişme üzerine teknik direktör Hansi Flick'in sistemine hızlı uyum sağlayabilecek bir isim arayan yönetim, Atletico Madrid forması giyen Sörloth'u ön plana aldı. Norveçli oyuncunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Atletico Madrid forması ile 47 maça çıkan Norveçli golcü, 17 gol 1 asistlik performans sergiledi.



