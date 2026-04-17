17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Galatasaray, Başkent'te sorun yaşıyor

Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında çıktığı son 8 maçta 2 kez kazanabildi.

calendar 17 Nisan 2026 11:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Başkent'te sorun yaşıyor
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de cumartesi akşamı 100. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 99 maçta sarı-kırmızılılar 56, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 175 golüne, Gençlerbirliği 103 golle yanıt verdi.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 6 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Başkentteki 49 lig maçında Galatasaray 21, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 70 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 58 golle karşılık verdi.

SON 4 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 4 müsabakayı sarı-kırmızılılar 3 puanla kapattı.

2019-2020 sezonunun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde yapılan maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Rekabette söz konusu müsabakanın ardından 4 maçı da Galatasaray galip tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

GALATASARAY, BAŞKENT'TE SORUN YAŞIYOR

Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda yaptığı son 8 maçın sadece 2'sini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonuyla başlayan süreçte kırmızı-siyahlılarla deplasmanda yaptığı 8 müsabakada 2 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
