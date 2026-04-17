TSYD Heyeti, Kayseri'nin spor vizyonunu yerinde inceledi

Program kapsamında Sporx Operasyon Direktörü Esat Dergi'nin de aralarında bulunduğu heyet, ilk olarak Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek bölgedeki modern tesisler hakkında bilgi aldı.

TSYD heyeti, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Görüşmede kentin spor yatırımları, gençlik projeleri ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylık süreci ele alındı. Vali Çiçek, Kayseri'nin bu alanda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek adaylık sürecine destek vereceklerini ifade etti.

Heyet daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi. Ziyarette, Kayseri'nin spor altyapısı, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesi ve yürütülen projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu