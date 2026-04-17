17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

TSYD Heyeti, Kayseri'nin spor vizyonunu yerinde inceledi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) şube başkanları ve spor yazarlarından oluşan heyet, Kayseri'de spor çalışmalarını inceledi.

calendar 17 Nisan 2026 13:13 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 13:26
Haber: Sporx.com
Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı kapsamında önemli bir tanıtım organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) şube başkanları ve spor yazarlarından oluşan heyet, kentin spor altyapısını ve turizm potansiyelini yerinde incelemek üzere Kayseri'ye geldi.

Program kapsamında Sporx Operasyon Direktörü Esat Dergi'nin de aralarında bulunduğu heyet, ilk olarak Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek bölgedeki modern tesisler hakkında bilgi aldı. Ardından Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden Göreme'yi gezen heyet, Kayseri ve çevresinin sunduğu turizm çeşitliliğini yerinde görme fırsatı buldu.

Ziyaretler çerçevesinde TSYD heyeti, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Görüşmede kentin spor yatırımları, gençlik projeleri ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylık süreci ele alındı. Vali Çiçek, Kayseri'nin bu alanda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek adaylık sürecine destek vereceklerini ifade etti.

Heyet daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi. Ziyarette, Kayseri'nin spor altyapısı, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesi ve yürütülen projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

TSYD Kayseri Şube Başkanı Doğan Havur, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, Kayseri'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin organizasyonu çerçevesinde bizler de üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye çalıştık. Şehrimizi, marka değerine yakışır şekilde misafirlerimize en iyi biçimde tanıttık. Spor yazarlarımız ve TSYD şube başkanlarımızın büyük bir kısmının Kayseri hakkında olumlu görüşler beyan ettiğini memnuniyetle gördük."

Gerçekleştirilen programın, Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecine önemli katkı sunduğu değerlendirilirken, şehirden ayrılan heyetin olumlu izlenimlerinin sürece güç katması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
