17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

LeBron, Bronny ile playoff sahnesini paylaşmak için heyecanlı

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, playofflarda oğlu Bronny James ile aynı sahayı paylaşma fikrinin kariyerindeki en özel an olacağını söyledi.

calendar 17 Nisan 2026 12:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Lakers'ın Houston Rockets ile oynayacağı ilk tur serisinin ilk maçında sahaya çıkması halinde LeBron James, NBA tarihinde en fazla playoff katılımına sahip oyuncular arasında Karl Malone ve John Stockton ile birlikte 19. kez bu başarıya ulaşacak.

41 yaşındaki yıldız oyuncu, oğluyla birlikte sahada olmanın kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi:

"Onunla aynı sahada olmak… Kariyerimde başardığım her şeyin ötesinde, başıma gelen en güzel şey. Bu şartlar altında kendini playoff maçında süre alabilecek seviyeye getirmesi gerçekten etkileyici. Bunu hak etti ve hazır olacak."

Sezonun son bölümünde Lakers'ın arka alanında yaşanan sakatlıklar sonrası (Luka Dončić ve Austin Reaves'in yokluğunda) koç JJ Redick'in rotasyonuna giren Bronny James, son altı maçta 7.2 sayı ortalaması yakaladı.

Genç oyuncu, playofflarda forma giymenin hayali olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu hep istediğim bir şeydi. Playofflarda oynamak benim hayalimdi. Mart ayında oynayamadım, bu sahne çok daha büyük ve takım arkadaşlarımla sahaya çıkacağım için inanılmaz heyecanlıyım."

Bronny, G League'den çağrılarak Lakers kadrosuna dahil edilmiş, geçtiğimiz yıl Minnesota Timberwolves serisinde ise sınırlı süreler almıştı.

2024 Draftı'nda 55. sıradan seçilen oyuncu, çaylak sezonuna kıyasla gelişim göstererek bu sezon ortalamalarını 2.9 sayı ve 1.2 asist seviyesine yükseltti.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
