17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Recep Durul'a 6222'den hak mahrumiyeti cezası

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan Galatasaray - Kocaelispor maçı öncesinde Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un eşlik ettiği küfürlü tezahüratların cezası belli oldu.

17 Nisan 2026 09:57
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a 6222'den ceza verildi.

HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Galatasaray - Kocaelispor maçı öncesi sosyal medyaya yansıyan küfürlü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından 6222 Sporda Şiddetle Mücadele Yasası kapsamında hak mahrumiyeti cezası verildi.

Verilen ceza doğrultusunda Durul, ceza süresi boyunca stadyumlarda yer alamayacak. Bu süreçte resmi karşılaşmaları tribünden ya da saha içinden takip etmesi mümkün olmayacak.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
