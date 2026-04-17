Kocaelispor, 5 eksikle 3 puan hedefliyor

Kocaelispor'da 5 futbolcu Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

calendar 17 Nisan 2026 11:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü sahasında Göztepe ile mücadele edecek.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Kocaeli temsilcisi, 29 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucu topladığı 35 puanla haftaya 9. sırada giriyor.

Ligin ikinci devresinden bu yana sahasındaki 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Körfez ekibi, deplasmanda 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Süper Lig'deki son maçında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kocaelispor, Göztepe karşısında galibiyeti hedefliyor.

Körfez temsilcisinde sakatlıkları bulunan Wieteska, Jovanovic, Balogh, Petkovic ve Muharrem Cinan maçta forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
